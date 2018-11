Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (12.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alte Marken gebrochen - neue Milliardenrekorde gesetzt. Der Singles Day von Alibaba Group Holding sei ein voller Erfolg gewesen. Das Shopping-Spektakel sei landesweit ausgestrahlt worden und habe mit Einlagen vom Cirque du Soleil und Mariah Carey für eine ausschweifende Show gesorgt.Am Sonntag sei ein Umsatz von 214 Milliarden Yuan erreicht worden. Ein gewaltiger Zuwachs gegenüber dem ersten Jahr - aber auch dem Vorjahr. 2017 seien am Singles Day 168 Milliarden Yuan umgesetzt worden. Für Anleger biete der Singles Day dabei viel mehr als nur Rabatte, sondern auch einen Hinweis auf die Stimmung der chinesischen Konsumenten.Der Abwärtstrend des chinesischen Titels bleibe aktuell zwar intakt und die 200-Tage-Linie sei noch weit entfernt - zudem liege dazwischen der ausgeprägte Widerstandsbereich bei 170 Dollar. Fundamental spreche langfristig jedoch viel für das Online-Handelsunternehmen - auch wenn Handelskrieg und Sorgen um das anhaltende China-Wachstum auf die Stimmung drücken würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: