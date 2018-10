XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

121,99 Euro -6,23% (10.10.2018, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

122,09 Euro -4,45% (10.10.2018, 16:42)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 140,54 -4,36% (10.10.2018, 16:42)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (10.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Han Joon Kim von Deutsche Bank:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Han Joon Kim, Analyst von Deutsche Bank, seine Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Nach einem Gespräch mit dem Management glauben die Analysten von Deutsche Bank, dass das Bruttowarenvolumen von Alibaba Group Holding Ltd. im September-Quartal schwächer ausfallen könnte als in Q2.Ein solches Szenario würde auch die schwachen NBS-Daten für den Einzelhandel in den Monaten Juli und August stützen. Das Bruttowarenvolumen von Alibaba dürfte in Q3 im Jahresvergleich um 26% gewachsen sein.Abgesehen davon würden die Kommentare des Managements darauf schließen lassen, dass die neue Taobao-App noch etwas Zeit brauche um bei Händlern und Werbekunden stärkeren Anklang zu finden, so der Analyst Han Joon Kim.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: