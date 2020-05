Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

186,20 EUR -3,02% (22.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

183,20 EUR -4,98% (22.05.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

199,70 USD -5,87% (22.05.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (24.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Kurz nachdem die Jahres- und Quartalszahlen veröffentlicht worden seien, habe "Der Aktionär" eine erste Einschätzung gegeben. Fazit: Der chinesische Konzern sei erwartungsgemäß weiter stark unterwegs. Die Alibaba Group Holding-Aktie sei aber im US-Handel rund 5% gefallen. Und zumindest einige deutsche Medien hätten sich auf einen coronabedingten Gewinneinbruch fokussiert. Wie passe das zusammen?Während die Alibaba-Zahlen von internationalen Börsenmedien überwiegend positiv aufgenommen worden seien, habe die Deutsche Presseagentur (dpa) einen Artikel veröffentlicht, der sich auf negative Aspekte konzentriert habe. Dieser Beitrag sei u.a. vom "Handelsblatt" verbreitet worden. Unter der Überschrift "Gewinn von Online-Händler Alibaba bricht um 88 Prozent ein" sei dort zu lesen gewesen, dass sich die Corona-Pandemie "massiv" auf die Geschäftszahlen auswirke, der Jahresausblick mit "Risiken und Unsicherheit behaftet" und der Cloud-Bereich zwar um 58% gewachsen, aber immer noch defizitär sei.Faktisch sei das korrekt, aber zusammenhanglos. Die Zahlen würden zudem nicht als Erklärung für die anschließende Kursreaktion taugen. Der Gewinneinbruch komme nicht überraschend. Jeder Alibaba-Analyst habe damit rechnen können, nachdem der E-Commerce-Gigant bereits bei den vorherigen Quartalszahlen deutlich auf die Herausforderungen durch die Coronakrise hingewiesen habe. Um den Gewinneinbruch wirklich beurteilen zu können, müssten dessen Ursachen bekannt sein und eingeordnet werden.Ein wesentlicher Teil des Alibaba-Kerngeschäfts basiere auf Provisionsbasis. Wenn seitens Alibaba u.a. Hilfsmaßnahmen für Händler, z.B. in Form von Rabatten, eingeleitet worden seien, was passiere dann? Das Umsatzwachstum werde gestützt, aber der Gewinn leide kurzfristig. Warum lasse sich Alibaba darauf ein? Weil das Unternehmen eine Vision habe, bei der es nicht um kurzfristigen Gewinn auf Kosten des langfristigen Erfolgs gehe.China-Aktien seien am Freitag allgemein unter Druck gestanden. Die USA würden daran arbeiten, die Regeln für chinesische Unternehmen zu verschärfen - u.a. könne ein Ausschluss von US-Börsen drohen. Alibabas Zweitlisting in Hongkong müsse auch vor dem Hintergrund des Handelskonflikts betrachtet werden. Das Thema sei komplex. Unter anderem gehe es auch darum, ob einige US-Fonds nicht mehr in China-Anteile investieren (dürften), während Alibaba andererseits demnächst in asiatischen Indizes auftauchen könnte. Hinzu komme, dass China angesichts der Coronakrise keinen wirtschaftlichen Ausblick vorgelegt habe. Diese Gemengelage führe zu einer erhöhten Volatilität.Wie sich ein Aktienkurs auf Tagesbasis bewege, lasse sich mitnichten immer eins zu eins auf die aktuellen Zahlen zurückführen. Langfristig orientierte Anleger sollten Ruhe bewahren. Alibaba bleibe aussichtsreich, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2020)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.