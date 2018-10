XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (12.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Alibaba habe zuletzt mit einem generellen Sell-off bei chinesischen Tech-Werten und dem Handelskonflikt zu kämpfen gehabt. Die jüngste Verkaufswelle scheine nun allerdings überstanden und die Bullen würden sich zurückmelden. Und sie hätten einen guten Grund.Am Donnerstag sei es soweit gewesen: Bei erneut hohem Handelsvolumen sei es zum längst überfälligen Rebound der Alibaba Group Holding-Aktie gekommen. In den Monaten zuvor habe das Papier des chienesischen Konzerns 35% an Wert verloren. 190 Mrd. USD an Börsenwert hätten sich regelrecht in Luft aufgelöst.Für den "Aktionär" betrage das kurzfristige Kursziel mindestens 150 USD. Längerfristig orientierte Anleger könnten noch abwarten, bis die Aktie nachhaltig über die 170-USD-Linie springe, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)