Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs der Alibaba-Aktie stehe seit einigen Handelstagen wieder unter Druck. Gewinnmitnahmen seien an den vom "Aktionär" zuvor skizzierten Widerstandsmarken erfolgt. Für Verkaufsdruck habe auch eine überarbeitete Einschätzung zur Aktie von Analystenseite gesorgt - auch wenn am Ende einmal mehr eine Kaufempfehlung stehe.Um 23 Dollar habe die Citigroup das Kursziel für Alibaba gesenkt. Das seien 11,5 Prozent weniger als zuvor. Allerdings bleibe es bei einer Kaufempfehlung, da das angepasste Ziel (177 nach zuvor 200 Dollar) deutlich über dem jüngsten Kurs (107 Dollar) liege.Die Begründung für den gesunkenen Optimismus dürfte für "Aktionär"-Leser keine Überraschung sein: Schwächeres Wirtschaftswachstum in China, Gegenwind aufgrund von Covid-Lockdowns. Vergünstigungen für Händler könnten weiter die Margen belasten. Dem stehe eine historisch günstige Bewertung gegenüber.Letztendlich sei die Citigroup-Analyse ein Paradebeispiel dafür, wie sehr viele Analysten die Alibaba-Aktie nicht in den Griff bekämen. Mindestens zum achten Mal sei das Kursziel ausgehend vom Höchstwert (338 Dollar) inzwischen gesenkt worden.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.