174,60 EUR -0,23% (02.04.2020, 17:35)



174,40 EUR +1,87% (02.04.2020, 21:56)



187,64 USD -3,52% (02.04.2020, 21:42)



US01609W1027



A117ME



AHLA



BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (02.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe offenbar immer noch Ärger mit Lazada. Mit der Plattform solle Expansion des E-Commerce-Giganten in Südostasien vorangetrieben werden. Im vergangenen Jahr habe es allerdings Vorwürfe gegeben, Alibaba verstehe die anderen asiatischen Kulturen nicht. Mittlerweile gelte Lazada unter Alibaba-Angestellten angeblich sogar als "schwarzes Loch".Das Aufeinanderprallen der Kulturen habe sich jüngst noch mal verstärkt, als Lazada-Angestellte aufgefordert worden seien, zur Coronavirus-Vorsorge ihren Arbeitgeber regelmäßig über ihre privaten Aktivitäten zu informieren, habe es in einem Bericht geheißen. Außerhalb Chinas sei dies ein ungewöhnlich invasives Anliegen. Lazada-Mitarbeiter sollten verärgert gewesen sein.Lazada dementiere, daß es hartnäckige Konflikte zwischen Führungskräften aus dem Alibaba-Umfeld und der normalen Lazada-Belegschaft gebe. Auffällig seien jedoch die detaillierten Berichte seriöser Medien, die sich auf zahlreiche interne Quellen berufen würden. Hinzu kämen ungewöhnlich häufige Wechsel bei Führungspositionen.Die Folge von schlechter Stimmung und fehlendem Verständnis für die regionalen Besonderheiten: Lazada verliere Marktanteile in Südostasien. Noch sei das kein Drama. Alibaba erziele bislang den Großteil seiner Umsätze in der Heimat. Die internationalen Expansionsbestrebungen könnten aber noch einige Dämpfer bekommen, wenn der chinesische Konzern auch nach mehreren Jahren nicht mal in benachbarten Ländern sicher Fuß fassen könne. Angesichts der dominanten Position im Heimatmarkt, der starken finanziellen Lage und der Wachstumsaussichten bleibe die Alibaba Group Holding-Aktie aber eine Kaufempfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link