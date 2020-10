Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Noch diesen Monat solle Alibabas Fintech-Ableger Ant Financial an die Börsen kommen. Das IPO werde voraussichtlich das größte aller Zeiten. Während deutsche Anleger die Aktie erst mit Beginn des offiziellen Handels kaufen könnten, würden sich in Asien bereits jetzt namhafte Adressen um die Anteile reißen.Singapurs Staatsfonds GIC Pte wolle Aktien im Wert von mehr als 1 Mrd. USD zeichnen. Von der staatlichen Holdingsgesellschaft Temasek sei ebenfalls bereits bekannt, dass sie im großen Stil einsteigen wolle. Gekauft werden solle sowohl in Hongkong als auch Shanghai.Der chinesische Sozialversicherungsfonds wolle Insidern zufolge ebenfalls beim Doppel-Börsengang dabei sein (werde jedoch natürlich nur in Shanghai kaufen). Noch immer sei kein genauer IPO-Termin bekannt. Das Großereignis solle allerdings noch diesen Monat über die Bühne gehen. Die genannten drei Großinvestoren seien bereits bei Alibaba engagiert.Handelsplätze weltweit dürften versuchen, einen Teil vom Kuchen abzubekommen. Auch in Deutschland werde die Aktie voraussichtlich unmittelbar nach dem Börsenstart handelbar sein. "Der Aktionär" habe z.B. die Bestätigung von Tradegate bekommen, dass Ant Financial dort bereits auf dem Schirm ist.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link