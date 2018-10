Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

116,10 EUR -3,25% (11.10.2018, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

116,00 EUR -4,27% (11.10.2018, 12:11)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

138,29 USD -5,89% (10.10.2018, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (11.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der Sell-off an der Wall Street habe Alibaba endgültig auf die Bretter geschickt. Der Niederschlag komme nicht unerwartet. Allerdings sollten Anleger gerade jetzt besser nicht das Handtuch werfen.Das Papiers des E-Commerce-Riesen habe in einem furiosen Handelsverlauf am Mittwoch weitere 5,9 Prozent an Wert eingebüßt und bei 138,29 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit 15 Monaten geschlossen. Seit dem Hoch bei 211 Dollar habe Alibaba 190 (!) Milliarden Dollar an Börsenwert verloren.Der Ausverkauf zur Wochenmitte sei praktisch ohne Gegenwehr erfolgt, sprich, es sei zu keinerlei Erholung im Tagesverlauf gekommen. Das Handelsvolumen in New York habe 55 Millionen Aktien erreicht und entspreche somit dem Doppelten des durchschnittlichen Volumens. Kurzum: Es riecht nach Kapitulation.Operativ laufe es bei Alibaba gut und bislang deute wenig daraufhin, dass sich das dynamische Wachstum kurzfristig abschwäche. Für langfristig orientierte Investoren (3-5 Jahre plus) biete die Korrektur daher eine Chance zum Nachkauf.Bei einem nun möglichen Rebound beträgt das kurzfristige Kursziel für die Alibaba Group Holding-Aktie mindestens 150 Dollar, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link