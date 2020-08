XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

222,00 EUR +0,91% (04.08.2020, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

222,50 EUR +1,37% (04.08.2020, 11:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

257,94 USD +2,76% (03.08.2020, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas Wirtschaft erhole sich viel schneller als die restliche Welt vom Corona-Lockdown, insbesondere der E-Commerce boome. Als Marktführer profitiere Alibaba vom zunehmenden Online-Handel überproportional. Doch Alibaba habe noch weitere Asse im Ärmel.Der anstehende Börsengang des Fintech-Riesen Ant Group - Alibaba sei hier seit 2019 mit 33 Prozent beteiligt - treibe den Aktienkurs von Chinas E-Commerce-Powerhouse stetig in die Höhe. Bei einem erfolgreichen IPO könnte auf Alibaba ein Wert von 65 bis 70 Mrd. Dollar entfallen.Am Montag habe Alibaba in New York bei 258 Dollar und damit nur knapp unter dem Allzeithoch (268 Dollar) geschlossen. Mögliche weitere Katalysatoren neben dem IPO der Ant Group seien die Beteiligungen des Konzerns an dem E-Autobauer Xpeng (Auslieferungen H1/2020: 5.200 Einheiten). Alibaba habe gemeinsam mit Qatar Investment weitere 300 Mio. Dollar in den "Tesla-Konkurrenten" gepumpt, jetzt solle Xpeng an der Wall Street platziert werden. Zuvor habe der von Jack Ma gegründete Konzern bereits in den Xpeng-Konkurrenten Nio investiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: