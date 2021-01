Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Von wegen Gefängnis: Jack Ma sei nach mehreren Monaten erstmals wieder öffentlich aufgetreten. Damit habe sich die "Aktionär"-Einschätzung bestätigt, dass Ma nur abgetaucht sei und hinter den zahlreichen Spekulationen in Medien- und Finanzkreisen über ein "Verschwinden" Mas und eine Zerschlagung seines Imperiums kaum Substanz stecke.Chinesische Staatsmedien hätten eine Video-Botschaft Mas verbreitet, mit der er sich den Berichten zufolge an 100 Lehrer im ländlichen Raum gerichtet habe. Ma habe in dem Video angekündigt, sich noch mehr als bislang für karitative Zwecke einsetzen zu wollen. "Ich habe in diesen Tagen gemeinsam mit meinen Kollegen gelernt und nachgedacht. Wir sind nun noch entschlossener, uns Bildung und Wohltätigkeit zu widmen", sei Ma in seiner Ansprache anlässlich einer jährlichen Veranstaltung seiner Stiftung zitiert worden.Der Gründer des chinesischen Online-Giganten Alibaba sei seit Ende Oktober nicht mehr öffentlich aufgetreten, seit er in einer Rede die chinesischen Regulatoren kritisiert habe. Im Anschluss habe es Spekulationen über das Verschwinden von Ma gegeben.Anfang November hätten die Behörden den geplanten Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group mit Verweis auf neue Regeln gestoppt. Es hätte der größte Börsengang aller Zeiten werden sollen. Auch an anderer Front sei Alibaba ins Kreuzfeuer geraten: Die chinesische Kartellbehörde habe eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Monopolvergehen eingeleitet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.