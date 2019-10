Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (07.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von"Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Trotz der längeren Seitswärtsphase der Alibaba Group Holding-Aktien empfehle HSBC erneut das Papier des chinesischen E-Commerce-Riesen zum Kauf und erhöhe das Kursziel von 230 auf 233 USD. Das habe aber auch zuvor schon über dem Analystenkonsens gelegen. Aber selbst die durchschnittliche Kurserwartung der Analysten sei vielversprechend und liege laut Bloomberg derzeit bei 222,81 USD. Das entspreche einem gut 30%-igen Potenzial vom aktuellen Kurs (ca. 170 USD).Das Alibaba operativ stark aufgestellt sei, überrasche nicht. Charttechnisch tue sich unterdessen nicht viel. Der Kurs sei wieder zurück an der 200-Tage-Linie. Ein neues Allzeithoch sei unwahrscheinlich, solange es keine Lösung im Handelskonflikt USA/China gebe. Neueinsteiger könnten die Alibaba Group Holding-Aktie bei Schwäche weiterhin einsammeln, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: