Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im November habe Ant Group nach Druck der Behörden seinen Börsengang kurzfristig absagen müssen. Inzwischen sei klar, dass der chinesische Fintech-Gigant nicht so bald einen neuen IPO-Anlauf nehmen werde. Alibaba- und Ant-Gründer Jack Ma plane Insidern zufolge nun Nullzins-Kredite für die Mitarbeiter des Unternehmens.Insgesamt solle es um mehrere Milliarden Dollar gehen. Die Maßnahme solle die Moral bei Ant heben und Abgänge verhindern. Schließlich würden viele langjährige Mitarbeiter derzeit auf Aktienoptionen sitzen, die sie nicht einlösen könnten. Einige dürften bereits mit den Einnahmen geplant haben.Mit der Regulierung sei zudem der Unternehmenswert deutlich gesunken. Die Optionen seien dementsprechend weniger wert. Kurz vor dem Börsengang sei Ant auf dem Graumarkt in Hongkong auf eine Bewertung von mehr als 300 Milliarden Dollar gekommen. Dieser Wert dürfte sich mindestens halbiert haben.Die Darlehen sollten nun durch die Mitarbeiter-Aktienoptionen abgesichert werden, die nach einer Finanzierungsrunde im Jahr 2018 bewertet würden, berichte Bloomberg unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Ant sei damals mit 150 Milliarden Dollar bewertet worden.Natürlich handle es sich um einen Sonderfall - durch den allerdings ein paar allgemeine Leitsätze untermauert würden. Zusammengefasst: Nicht auf Kredit spekulieren, sondern nur das Geld investieren, das man auch zur Verfügung habe. Langfristig denken, und nicht mutmaßliche Gewinne der Zukunft schon heute verplanen. Schließlich gebe es keine Garantie, dass sich immer alles genau entwickle wie gedacht. Wer dann dringend Kapital für eine große Anschaffung brauche, stehe unter Umständen dumm da, während andere Anleger eine Durststrecke einfach aussitzen oder zum Nachkaufen nutzen könnten.Zumindest was Alibaba selbst betrifft, geht "Der Aktionär" davon aus, dass der Unternehmenswert in einigen Jahren deutlich höher sein wird als heute, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link