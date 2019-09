XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Am kommenden Montag veranstaltee der chinesische Konzern seinen jährlichen Investorentag in Hangzhou - der Stadt, in der Jack Ma in seiner Wohnung den chinesischen E-Commerce-Riesen vor 20 Jahren gründete. Diesmal werde aber nicht Ma im Mittelpunkt stehen, sondern sein Nachfolger Daniel Zhang. Es dürfe einiges erwartet werden.Ob der Investorentag der Alibaba Group Holding-Aktie einen zusätzlichen Schub verleihen könne, sei nicht ausgemacht. Zumindest negative Impulse seien allerdings nicht zu erwarten. Die 180-USD-Marke si unterdessen am Freitag erneut getestet worden und schicke sich an, nach dem Durchbruch vom Widerstand zur Unterstützung zu werden. Schließe die Alibaba Group Holding-Aktie darüber, könnten Investoren dem Beginn der kommenden Woche rundum gelassen entgegensehen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: