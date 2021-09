Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

131,80 EUR -3,44% (20.09.2021, 14:00)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

160,05 USD +2,43% (17.09.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (20.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Kurse von China-Aktien mit Tech- und Internetbezug seien heute Morgen in Hongkong deutlich abgerutscht. Erholt hätten sich die Kurse bis zur Mittagszeit nicht. "Der Aktionär" habe rechtzeitig gewarnt, die Erholung am Freitagabend im US-Handel nicht zu kaufen: "Der mittelfristige Abwärtstrend bei Alibaba und Co ist voll intakt. Daher sollten Anleger im Zweifel nicht heute oder mit einer unlimitierten Order übers Wochenende in den Markt einsteigen oder ihre Positionen ausbauen. Gut möglich wäre es nämlich, dass am Montag erst mal wieder Druck auf die Kurse kommt, falls es übers Wochenende negative Nachrichten gibt und/oder Trader zum Wochenauftakt in Hongkong oder den USA wieder neue Leerverkaufspositionen eingehen."Diese Einschätzung habe sich als goldrichtig erwiesen. Auf den Kursen laste heute die Angst, dass der überschuldete China-Immobilien-Gigant Evergrande in die Pleite rutschen könnte. Es solle um rund 300 Mrd. USD gehen. Schlimmstenfalls könnte eine Schockwelle durch den Immobilien-Sektor rollen, die den Finanzmarkt insgesamt ins Wanken bringe. Heute würden auch Aktien fallen, die keine direkte Verbindung zu Evergrande hätten, darunter auch Alibaba.Das Evergrande-Thema sei grundsätzlich nicht neu, sondern köchele bereits seit Monaten. Das wahrscheinlichste Szenario: Der chinesische Staat werde rettend eingreifen. Der pauschale Abverkauf dürfte dann schnell ein Ende finden. Bereits heute im US-Handel oder in den kommenden Tagen könnte es zu Gegenbewegungen kommen - v.a. bei Aktien, die eigentlich nichts direkt mit Evergrande zu tun hätten. So oder so bleibe es allerdings dabei: Mittel- bis langfristige Investments im großen Stil würden sich angesichts der schwierigen Gesamtsituation bei China-Aktien derzeit nicht aufdrängen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: