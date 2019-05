Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (31.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Gehe es ums Geschäft in China, würden US-Konzerne an der Unterstützung durch chinesische Tech-Riesen kaum vorbeikommen. Dass sich daran auch durch den Handelskonflikt nichts ändern dürfte, zeige eine Meldung von Alibaba. Demnach habe man die Zusammenarbeit mit McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ausgeweitet. Chinesische Fastfood-Fans könnten jetzt auch über Alibabas Lieferplattform Ele.me Treuepunkte sammeln und Gutscheine bekommen. Alibaba zufolge habe McDonald's so am ersten Tag 20.000 Mitglieder gewinnen und die Zahl der Bestellungen um 20 Prozent erhöhen können.Ketten wie Burger King und Papa Johns würden ihre Mitgliedsprogramme ebenfalls auf Ele.me anbieten. Die App werde stetig weiterentwickelt. U.a. solle es künftig Rabatte für Geburtstagskinder geben.Zuletzt habe Alibaba im Rahmen der Vorlage hervorragender Zahlen die erfolgreiche Kooperation mit Starbucks betont. Auch mit McDonald's kooperiert der E-Commerce-Riese bereits seit Herbst 2018 in Sachen Online-Bestellung. Die Integration des Bonusprogramms sei nun der nächste Schritt.Der chinesische Kaffee-Rivale Luckin setze dagegen auf Tencent.Die Alibaba Group Holding-Aktie fällt im aktuellen schwachen Marktumfeld nach wie vor, bleibt aber eine Kaufempfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link