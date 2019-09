Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. unter die Lupe.Mehr Feindbilder: Huawei sei der US-Regierung schon länger ein Dorn im Auge. Nun habe ein Beamter auch andere chinesische Technologie-Konzerne offen angegriffen. Namentlich mehrfach genannt worden sei u.a. Alibaba. Das Unternehmen sei kurzerhand zu Helfern eines totalitären Regimes erklärt worden.In seinem Vortrag vom 11. September 2019 habe Christopher Ashley Ford, stellvertretender Sekretär des Büros für internationale Sicherheit, auf einer Konferenz in Washington über die Bedeutung der chinesischen Tech-Riesen aus politischer Sicht gesprochen. Das moderne "chinesische Modell" basiere auf Überwachung und sozialer Kontrolle - ermöglicht durch Technologie. Alibaba und die anderen Unternehmen würden der Kommunistischen Partei die Werkzeuge liefern, um strategische Ziele zu erreichen, habe Ford gesagt. Dabei gehe es um mehr als kommerzielle und ökonomische Interessen. Die Unternehmen seien auch geopolitische lnstrumente Chinas und daher als Staatsbetriebe zu betrachten. Innerhalb Chinas hätten die Unternehmen der Partei dabei geholfen, einen modernen Polizeistaat zu errichten.Huawei, aber auch Alibaba, Tencent und Baidu würden mit ihrer Technologie auch Sicherheits- und Menschenrechtsprobleme ins Ausland exportieren. Die genannten Unternehmen hätten z.B. bereits Ecuador, Venezuela und Pakistan als Kunden für Technik, die Überwachung erleichtere, gewonnen. Die Unternehmen würden außerdem dazu beitragen, Chinas militärische Macht zu stärken.Nach Huawei seien also längst weitere chinesische Konzerne ins Visier der US-Regierung geraten. Komme es zu keiner Einigung im Handelskonflikt, müssten Investoren damit rechnen, dass Alibaba und Co. von US-Seite Ungemach drohe. Die - vielleicht etwas zynische - Schlussfolgerung für Langfrist-Anleger könnte aber lauten: Fords Vortrag unterstreiche die Relevanz der genannten Unternehmen. "Der Aktionär" halte es grundsätzlich mit Hedgefonds-Guru Ray Dalio und setze sowohl auf US- als auch China-Werte. Alibaba sei eine laufende Empfehlung, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2019)