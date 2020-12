Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Der kommende US-Präsident Joe Biden habe deutlich gemacht, dass es unter ihm keinen schnellen Kurswechsel im Handelskonflikt mit China geben werde. Im Interview mit der "New York Times" habe er klargemacht, dass die Zölle im Handelskrieg zwischen China und den USA auch unter seiner Führung vorerst Bestand haben würden.Darüber hinaus sei ein Gesetzesentwurf verabschiedet worden, der v.a. auf chinesische Unternehmen und deren Aktien abziele. Diese müssten künftig offenlegen, ob sie der chinesischen Regierung gehören oder von dieser kontrolliert würden. Außerdem müssten sie innerhalb von drei Jahren ihre Bilanzen nach US-Maßstäben prüfen lassen. Anderenfalls könnten die Unternehmen vom Handel an den US-Börsen ausgeschlossen werden.Eine Alibaba-Sprecherin habe unterdessen verkündet, dass sich Alibaba in Gesprächen mit chinesischen Impfstoffherstellern und internationalen Organisationen befinde. Alibabas Logistikarm Cainiao könnte demnach künftig die Verteilung von Covid-19-Impfstoffen übernehmen. Cainiao wolle nach eigenen Angaben weltweit innerhalb von drei Tagen liefern.Biden wolle eher auf Allianzen statt auf Alleingänge setzen. Aus chinesischer Sicht keine gute Nachricht, denn so könnten die USA ihre Verhandlungsposition stärken. Vorteil für Alibaba-Anleger: Vom Handelskrieg sei das Unternehmen höchstens indirekt betroffen und unter Joe Biden dürfte die China-Politik insgesamt berechenbarer werden, was Unsicherheit aus dem Markt nehmen würde.Die Impfstoff-Nachricht sei v.a. ein Schaulaufen in Sachen Logistik-Power und verdeutliche, dass Alibaba immer noch Ambitionen habe, die deutlich über China hinausreichen würden. Alibaba bleibt eine klare Empfehlung für Anleger, die in chinesische Unternehmen investieren wollten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: