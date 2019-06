Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (13.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.In der Sonderverwaltungszone Hongkong arbeite ein chinesischer Tech-Riese mit Alibaba an einem Geschäft mit einem ortsansässigen Unternehmen, das beide Seiten eng miteinander verbinden würde. Wie berichtet, strebe Alibaba laut Insidern eine Zweitnotierung an der Hongkonger Börse an. Mittlerweile habe das Unternehmen einen entsprechenden Zulassungsantrag gestellt. Das würden Bloomberg und Reuters übereinstimmend melden und sich dabei erneut auf Insider berufen.Es dürfte kein Zufall sein, dass sich Alibaba in Richtung Russland und Hongkong orientiere. Auch wenn das Unternehmen kaum direkt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China betroffen sei, wolle es offenbar unabhängiger von der US-Börse werden. Derzeit befinde sich der Aktienkurs in einer Konsolidierungsphase. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis diese nach oben aufgelöst werde, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: