Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Alibaba.



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (18.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Nur um sechs Prozent sei China im vergangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Sechs Prozent Wachstum klinge für eine Volkswirtschaft erst mal nicht schlecht. In China sei dies aber der niedrigste Wert seit fast drei Jahrzehnten. Diese Abschwächung könnte indirekt auch der Alibaba-Aktie zu schaffen machen.Chinas Entwicklung werde derzeit durch den Handelskrieg behindert. Exporte und Investitionslust würden nachlassen. Außerdem versuche China, die Verschuldung einzudämmen, um einer gefährlichen Blasenbildung vorzubeugen. Das bedeute, es werde weniger freigiebig Geld verteilt.Der als Querdenker und Spezialist für Wirtschaftsgeschichte bekannte britische Historiker Niall Ferguson setze sogar darauf, dass China in den nächsten 20 Jahren die USA nicht als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen werde. Eine gewagte These, die Ferguson noch vor den aktuellen Zahlen aus dem chinesischen Statistikamt aufgestellt habe.Ferguson werde unter anderem mit Harvard, Oxford und Stanford assoziiert. Ihm zufolge habe China ein demografisches Problem ("die Erwerbsbevölkerung schrumpft"). Außerdem sei in den vergangenen zehn Jahren eine exzessive Verschuldung aufgebaut worden. Die Industrialisierung sei nicht nachhaltig. Und die Herrschaft der Kommunistischen Partei unvereinbar mit der größten aufstrebenden Mittelklasse aller Zeiten. Möglicherweise seien die Unruhen in Hongkong bereits ein Vorzeichen einer Periode der Instabilität.Zumindest die Einzelhandelsumsätze in China würden (wie erwartet) stabil wachsen. Alibaba habe sich in den vergangenen Quartalen in blendender Verfassung gezeigt. Bereits mehrfach habe "Der Aktionär" aber darauf hingewiesen, dass ein neues Allzeithoch beim Aktienkurs erst nach einer Einigung im Handelskonflikt zu erwarten sei. Indirekt dürfte auch Alibaba von einer schwächer wachsenden Wirtschaft in China betroffen sein. Das Unternehmen mache dort den Großteil seines Geschäfts. Sollte unter den Chinesen irgendwann Krisenstimmung aufkommen und die Konsumlust deutlich sinken, müsste wohl auch Alibaba irgendwann seine Prognosen nach unten korrigieren. Ob sich die aktuelle Abschwächung in China bereits auf das Unternehmen auswirke, würden die Quartalszahlen Ende Oktober zeigen.Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Alibaba-Aktie weiterhin. (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link