Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

196,20 EUR +0,10% (04.03.2021, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

194,80 EUR -1,42% (04.03.2021, 15:23)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

236,27 USD +0,79% (03.03.2021, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Anleger seien nervös, seit klar sei, dass die chinesische Führung die Internet-Plattform-Unternehmen im eigenen Land strenger regulieren wolle. Besonders im Fokus stehe neben Fintechs der Bereich Onlinehandel. Gegen Angebote aus dem Umfeld von Alibaba, Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) und Pinduoduo (ISIN: US7223041028, WKN: A2JRK6, Ticker-Symbol Deutschland: 9PDA, NASDAQ-Ticker-Symbol: PDD) seien nun Geldstrafen verhängt worden.Erwischt habe es fünf Plattformen für gemeinsame Gruppenkäufe. Diese Art von Online-Shopping erfreue sich in China besonders großer Beliebtheit, unter anderem weil der Preis für den einzelnen Käufer sinke, wenn er sich mit anderen zusammentue. Betroffen seien Angebote, die zu Meituan, Pinduoduo, Tencent, Alibaba und Didi Chuxing gehören würden. Begründung: "unangemessenes Preisverhalten".Konkret habe die Marktaufsichtsbehörde Chengxin (Didi Chuxing), Duo Duo Maicai (Pinduoduo), Meituan Select und Nicetuan zur Zahlung von je 1,5 Millionen Yuan (190.000 Euro) verdonnert. Shixianghui müsse umgerechnet rund 64.000 Euro zahlen. An Nicetuan und Shixianghui seien sowohl Alibaba als auch Tencent beteiligt.Die Plattformen sollten Dumpingpreise und teils irreführende Preistaktiken genutzt haben, um Kunden zum Kauf zu verführen.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: