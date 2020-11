Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

248,00 EUR -7,12% (03.11.2020, 16:05)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

243,00 EUR -8,65% (03.11.2020, 15:50)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

284,51 USD -8,47% (03.11.2020, 15:50)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (03.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Damit habe kein Marktbeobachter gerechnet: Eigentlich habe der chinesische Fintech-Gigant schon grünes Licht für seinen Doppel-Börsengang in Hongkong und Schanghai erhalten. Doch nur zwei Tage vor dem erwarteten Handelsbeginn stelle sich völlig überraschend die chinesische Börse quer - und setze den Börsengang von Ant Group aus!Zur Begründung heiße es, das Unternehmen könne die Bedingungen für eine Aufnahme in den technologielastigen Shanghai Stock Exchange STAR Market nach Änderungen im regulatorischen Umfeld nicht erfüllen. Ant Group selbst habe auf wesentliche Veränderungen bei der Regulierung von Fintechs hingewiesen. Es sei unklar, ob Ant Group die neuen Regeln bezüglich der Ausgabe von Aktien und der Veröffentlichung von Informationen einhalten könne.Der Alibaba-Kurs rutsche nach der Meldung zunächst unter die runde 300-Dollar-Marke und breche mehr als sieben Prozent ein. Alibaba halte ein Drittel an Ant Group (auch bekannt als Ant Financial).Zuvor habe es bereits Berichte gegeben, wonach die chinesische Finanzaufsicht am Montag bei einem Treffen mit Ant-Group-Führungskräften, darunter Alibaba-Gründer Jack Ma, eine härtere Regulierung für Ant Group in Aussicht gestellt habe. Künftig solle Ant Group demnach wie eine Bank behandelt werden.Das sehe nach einer Machtdemonstration von Chinas Banken-Elite aus! Wie es nun mit dem Doppel-Börsengang weitergehe, sei derzeit völlig offen. Auch Hongkong habe inzwischen das Ant-Group-IPO vorerst abgesagt. Langfristig orientierte Alibaba-Anleger lassen sich nicht verunsichern - die Aktie bleibt eine AKTIONÄR-Empfehlung. Der Kursrücksetzer dürfte sich letztendlich als Kaufchance entpuppen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: