Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

233,00 EUR +1,08% (15.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

234,00 EUR +1,08% (15.09.2020, 21:06)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

277,81 USD +1,35% (15.09.2020, 20:55)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Chinas Tech-Riesen würden sich bei ihrer Expansion im Ausland derzeit wieder besonders auf Südostasien konzentrieren. Insidern zufolge arbeite Alibaba in dem Markt an einem Milliarden-Investment, in das gegebenenfalls auch Uber verwickelt wäre. Dieser Zusammenhang wirke nur auf den ersten Blick überraschend.Es gehe um den Einstieg beim Fahrdienstleister Grab. Komme das Geschäft zustande, würde Alibaba einen Teil der Grab-Position von Uber übernehmen, berichte Bloomberg. Es wäre eines der größten Alibaba-Investments in Südostasien seit dem Lazada-Deal 2016.Für Alibaba wäre das Geschäft interessant, weil das Unternehmen Zugriff auf Millionen Kundendaten in acht Ländern erhalten würde. Außerdem zum Paket gehören würden eine wachsende Lieferflotte, mögliche Synergie-Effekte und Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Zahlungsabwicklung.Denkbar wäre die Integration von Grabs Liefernetzwerk in die Onlinehandels-Plattform Lazada. Grab würde so einen starken Partner im Kampf gegen den Erzrivalen Gojek bekommen. Uber solle wiederum seitens der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank Druck bekommen haben, einen Teil der Grab-Position abzustoßen.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link