Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

192,30 EUR +0,31% (26.04.2021, 20:10)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

192,30 EUR -0,05% (26.04.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

232,16 USD +0,03% (26.04.2021, 19:58)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (26.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Videomarkt boome und mit TikTok und Douyin gehöre ByteDance im Bereich der Kurzvideo-Apps zu den Marktführern. Außerdem habe der chinesische Konzern ein Auge auf den Mobile-Gaming-Sektor geworfen. An der Börse könnte das Unternehmen mit rund 250 Milliarden Dollar bewertet werden. Doch daraus werde vorerst nichts.Wochenlang habe es Gerüchte über ein Milliarden-IPO gegeben. ByteDance selbst habe inzwischen aber offiziell mitgeteilt: Derzeit könne der Konzern die regulatorischen Anforderungen für einen Börsengang nicht erfüllen.In den USA gelte ByteDance als potenzielles Spionage-Unternehmen der Chinesen. In China wiederum würden Tech-Unternehmen zunehmend streng reguliert. Zudem gebe es nicht zuletzt einen Dauerkonflikt zwischen den USA und China bezüglich der Prüfung von Geschäftszahlen.Der Börsengang dürfte auch aufgrund der bilateralen Spannungen auf Eis liegen. Positiv aus Sicht von Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND)- und Alibaba-Anlegern sowie Investoren bei chinesischen Video-Unternehmen: Der aufstrebende Rivale werde vorerst in seiner Entwicklung gebremst. Andererseits würden die Umstände dahinter auch die anderen Unternehmen betreffen. Einen wirklichen Profiteur gibt es letztendlich nicht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Alibaba Group Holding-Aktie. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: