Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

115,30 EUR +0,52% (14.01.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

131,57 USD +0,15% (14.01.2022, 22:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (15.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Händlers Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Während es bei der Alibaba-Aktie am Donnerstag im US-Handel einen deutlichen Rücksetzer gegeben habe, stelle das Management des chinesischen Konzerns offenbar die Weichen für den nächsten Schritt auf dem Weg zum Hightech-Einzelhandelsgiganten. Darauf deute zumindest ein aktueller Medienbericht hin.Alibaba überlege, rund 10 Mrd. USD in seine Lebensmittelkette Freshippo zu pumpen. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das Geld solle demnach von Investoren kommen, die kommenden Monat zu einer Finanzierungsrunde eingeladen werden könnten. Das Kapital dürfte in den Ausbau der Lieferketten und die Automatisierung fließen, was zu einer besseren Position im Kampf mit den Rivalen führen könnte.Spekulative Langfristperspektive: Letztendlich könnte es irgendwann sogar zu einer Abspaltung des Geschäfts mit den hochmodernen Supermärkten kommen, um den Wert der New-Retail-Sparte deutlicher zu machen. Abzuwarten bleibe, ob gegebenenfalls die Beteiligung von externen Investoren zu einer Verwässerung des Anteils der Alibaba-Aktionäre führe.Kurzfristig bleibe die Lage volatil. Mittelfristig orientierte Investoren dürften vorerst abwarten, weil ungewiss sei, wie sich der verschärfte Konkurrenzkampf und ein möglicherweise schwächer wachsendes E-Commerce-Geschäft bei Alibaba und Co in den Quartalszahlen niederschlagen werde. Ein Investment in Alibaba dränge sich derzeit nicht auf. "Der Aktionär" bevorzuge seit vergangenem Sommer JD.com, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link