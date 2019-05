"Der Aktionär" meint: Die anhaltende Talfahrt beim Kurs nervt gewaltig, doch so lange die operative Entwicklung so kraftvoll verläuft wie zuletzt, sollten Anleger eher überlegen, auf welchem Niveau sie ihre Position bei Alibaba aufstocken, so Martin Weiß. (Analyse vom 27.05.2019)



Die chinesische Alibaba Group betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik. Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, leitender Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die Kursgewinne bei Alibaba seit dem Jahreswechsel seien wegen des neu entfachten Handelsstreits auf magere 11 Prozent zusammengeschmolzen. Eine schnelle Trendwende könnte wohl nur durch eine Einigung zwischen Trump und Xi eingeleitet werden. Doch die scheine in weiter Ferne. Viele Anleger seien frustriert - aber nicht alle.Alibaba habe am Freitag etwas leichter bei 155 Dollar und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Januar geschlossen. Binnen drei Wochen - seitdem der Handelsstreit zwischen den USA und China erneut hochgekocht sei - habe die Aktie nahezu 20 Prozent an Wert eingebüßt.100 Milliarden Dollar an Börsenwert seien buchstäblich in Rauch aufgegangen. Das entspreche einem Verlust von rund fünf Milliarden Dollar täglich.Viele Anleger seien mittlerweile frustriert und würden sich von Aliababa und Co abwenden. Doch weshalb eigentlich?Der Konzern feuere im operativen Geschäft auf allen Zylindern. Erst Mitte Mai - mit der Vorlage der Q1-Zahlen - habe Alibaba seine herausragende Marktstellung im chinesischen E-Commerce und seine starke Position bei Zukunftsthemen wie der Cloud bewiesen.Mit Tmall und Taobao dominiere Alibaba den B2C-Ecommerce so stark, dass zuletzt selbst Amazon das Handtuch geworfen habe. AliExpress hingegen sei ein Türöffner im internationalen Warenverkehr (Cross Border) und auf Expansionskurs.An diesen Tatsachen ändere der Handelsstreit wenig. Natürlich werde eine vollständige Eskalation in Chinas Wirtschaft Spuren hinterlassen und die Konsumlust der Bevölkerung bremsen.Wichtiger Hinweis: So weit sei es aber noch nicht!Das sehe Scott Devitt von Stifel ähnlich. Der Analyst habe Alibaba in der letzten Woche mit "kaufen" und Kursziel 220 Dollar bestätigt und die Aktie zudem auf die "Selection List" genommen. "Der jüngste Rücksetzer stellt aus unserer Sicht eine attraktive Kaufgelegenheit dar", so Devitt.