Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

262,00 EUR -1,69% (30.10.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

261,00 EUR -1,51% (30.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

304,69 USD -2,52% (30.10.2020, 21:10)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (01.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Neben seinem Kerngeschäft, dem Online-Handel, habe Alibaba viele weitere Eisen im Feuer, die direkt oder indirekt zum chinesischen Konzern gehören würden. So engagiere sich das Big-Tech-Unternehmen nicht zuletzt auch im Bereich der Mobilität der Zukunft. Dort habe nun der Angriff auf einen Marktführer begonnen.Eigentlich sei Didi Chuxing das chinesische Uber. Der asiatische Marktführer habe 30 Mio. monatlich aktive Nutzer. Nachdem sich jedoch Hellobike bereits auf dem Fahrradmarkt erfolgreich etabliert habe, wage das Unternehmen nun die Attacke auf Didi Chuxing und steige ins Ride-Hailing-Geschäft ein.Ein Großinvestor bei Hellobike sei Ant Group, Alibabas Finanzarm, der Anfang November an die Börse komme. Hinter Konkurrent Didi Chuxing stünden neben Tencent auch Alibaba, SoftBank und Apple. Gegründet worden sei Didi Chuxing übrigens 2012 von einem ehemaligen Ant-Group-Manager.Wer am Ende das Rennen mache, sei für Alibaba vielleicht gar nicht so wichtig: Der Konzern habe ohnehin überall seine Finger im Spiel. Es gehe darum, bei möglichst vielen Megatrends dabei zu sein, Synergien zu schaffen und natürlich Daten zu sammeln. Zusammen mit Tencent sei Alibaba der wohl am breitesten aufgestellte China-Tech-Konzern. Beide Aktien seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs", so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: