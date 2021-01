Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

188,20 EUR -2,59% (11.01.2021, 19:30)



XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

188,60 EUR -2,48% (11.01.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

229,51 USD -2,83% (11.01.2021, 19:15)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker-Symbol Deutschland Alibaba Group Holding-Aktie:

AHLA



NYSE-Ticker-Symbol Alibaba Group Holding-Aktie:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Die chinesische Alibaba Group (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) betreibt eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen. Die erfolgreiche Website Alibaba.com bietet Kunden Produkte unter anderem in den Kategorien Auto & Motorrad, Bekleidung, Büro- & Schulartikel, Geschenke & Kunsthandwerk, Haus & Garten, Kosmetik & Körperpflege, Maschine, Sport & Unterhaltung oder Elektronik.



Zu den Geschäftsbereichen von Alibaba gehören außerdem die online-Händler Taobao.com, Tmall.com, juhuasuan.com, Aliexpress oder Alimama.com - diese sind zum Teil auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert; so ist Alimama beispielsweise auf den Bereich Technik ausgerichtet. Bei Taobao dagegen bieten vor allem Privatleute ihre (gebrauchten) Waren zu einem Festpreis an. Mit Alipay offeriert das Unternehmen außerdem ein eigenes Onlinebezahlsystem. (11.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol Deutschland: AHLA, NYSE-Ticker-Symbol: BABA) unter die Lupe.Lange Zeit habe es zur Alibaba-Aktie unter Beobachtern bei Finanzinstituten eine nahezu einheitliche Meinung gegeben: Kaufen! Nur die Kursziele hätten sich unterschieden. Angesichts der jüngsten Ereignisse seien die aktuellen Einschätzungen etwas zurückhaltender. "Der Aktionär" fasse die Ergebnisse von drei Analysen zusammen.Die Investment-Bank Oppenheimer bewerte den Fintech-Giganten Ant Group, an dem Alibaba zu einem Drittel beteiligt sei, nach dem abgesagten Börsengang nur noch mit 150 Milliarden statt 200 Milliarden Dollar. Der Grund dafür sei Ants voraussichtlich durch die chinesischen Behörden erzwungene Konzentration aufs Kerngeschäft. Trotzdem werde die Kaufempfehlung für Alibaba beibehalten (Kursziel: 320 Dollar, Kurs aktuell: ca. 230 Dollar).Der US-Finanzdienstleister Truist Financial habe seine Bewertung für Ant von 250 Milliarden auf 150 Milliarden Dollar gesenkt und bemängele zudem angesichts der laufenden Untersuchung gegen Alibaba "fehlende Klarheit". Eine Aufspaltung des Unternehmens sei aber "unwahrscheinlich". Alibaba sei aufgrund seiner Größe im Onlinehandel ein Muss für Käufer und Händler. Das Kursziel werde bei 308 Dollar belassen, dementsprechend bleibe es bei einer Kaufempfehlung.Das unabhängige New Yorker Analystenhaus CFRA habe Alibaba unterdessen von "halten" auf "verkaufen" abgestuft. John Freeman sei bereits im Herbst aufgrund geopolitischer Risiken zurückhaltend gewesen. Angesichts der Regulierungswut der chinesischen Führung senke Freeman sein Kursziel für Alibaba nun von 280 auf 210 Dollar.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alibaba Group Holding-Aktie: