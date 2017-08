Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

143,13 Euro +5,72% (17.08.2017, 17:55)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 167,40 +4,95% (17.08.2017, 17:58)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.

(17.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst Colin Sebastian von Robert W. BairdColin Sebastian, Aktienanalyst beim Investmenthaus Robert W. Baird, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA).Alibaba Group Holding Ltd. habe es mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal geschafft die hochfliegenden Erwartungen zu übertreffen. Der im Jahresvergleich um 56% gestiegene Umsatz habe über den Flüsterschätzungen von 53 bis 55% gelegen. Das Kerngeschäft von Alibaba profitiere weiterhin von starken Konsumtrends in China.Analyst Colin Sebastian rechnet damit, dass der Aktienkurs nach Vorlage der Quartalszahlen weiter nach oben tendieren wird.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 170,00 USD fest.XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:142,00 Euro +4,11% (17.08.2017, 17:35)