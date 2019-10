Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (16.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) unter die Lupe.Lange sei es ruhig gewesen, was Übernahmen im Biotechsektor angehe. Nun könnte das Karussell aber wieder in Fahrt kommen. Wie am heutigen Mittwoch bekannt geworden sei, übernehme der sechstgrößte Wert im Portfolio von BB Biotech, Alexion Pharmaceuticals, für 930 Millionen US-Dollar oder 6,30 Dollar je Aktie den US-Biotech-Wert Achillion Pharmaceuticals.Achillion-Aktionäre könnten sich freuen: Dies entspreche einem Aufschlag von 73 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages. Im vorbörslichen Handel sei das Papier sogar um 83 Prozent auf 6,70 US-Dollar gestiegen. Grund für den Aufschlag seien zwei potenzielle Prämien, die Alexion den Aktionären von Achillion verspreche: Zum einen sollten die bisherigen Achillion-Aktionäre 1,00 Dollar je Aktie erhalten, wenn Danicopan in den USA zugelassen werde. Weitere 1,00 Dollar je Aktie würden für das Ereignis winken, wenn der orale Faktor-D-Inhibitor der zweiten Generation, ACH-5228, mit der Phase 3 der klinischen Tests beginne. Dieses befinde sich derzeit noch in Phase 1. Insgesamt könne der Deal für Achillion-Aktionäre also sogar 8,30 Dollar je Aktie wert sein. Die Transaktion solle im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen werden.Achillion passe sehr gut zu Alexion. Erst vor kurzem habe das Unternehmen den Status "Breakthrough Therapy Designation" für Danicopan erhalten, das unter anderem in Kombination mit Alexions Soliris bei PNH-Patienten erforscht werde. Bei der paroxysmalen nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) handle es sich um eine sehr seltene erworbene Erkrankung blutbildender Stammzellen mit lebensbedrohlichem Verlauf.Ein Einstieg bei Alexion drängt sich derzeit allerdings weiter nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Hier sollten Anleger weiter die Aktie von BB Biotech bevorzugen. Allerdings habe das Papier der Schweizer derzeit mit der allgemeinen Marktschwäche bei den Biotechs zu kämpfen. Spannend werde es bei BB Biotech aber bereits wieder an diesem Freitag. Hier werde das Unternehmen sein Quartals-Update veröffentlichen. (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: