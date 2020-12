Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

99,88 EUR +2,02% (11.12.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

120,98 USD +1,77% (11.12.2020, 22:00)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen. (13.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) unter die Lupe.AstraZeneca stehe derzeit v.a. wegen einem Corona-Impfstoff, der mit der Universität Oxford entwickelt werde, im Fokus. Abseits der Corona-Entwicklungen wolle der britisch-schwedische Pharmakonzern nun mit der Übernahme von Alexion Pharmaceuticals die Produktpipeline stärken und greife dafür tief in die Tasche.AstraZeneca lege für das US-Unternehmen insgesamt 39 Mrd. Usd bzw. 175 USD je Alexion Pharmaceuticals-Aktie auf den Tisch. Die Aktionäre von Alexion Pharmaceuticals würden davon 60 USD je Aktie in bar und je 2,1243 AstraZeneca American Depositary Shares (ADS) erhalten. Jede ADS verbriefe wiederum eine halbe Stammaktie von AstraZeneca.Die Vorstände beider Unternehmen hätten die Akquisition dem Vernehmen nach einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion werde für das dritte Quartal 2021 erwartet. Nach dem Zusammenschluss würden die Aktionäre von Alexion Pharmaceuticals rund 15% des kombinierten Unternehmens kontrollieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie: