Kurzprofil Alcon AG:



Alcon (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3) hat eine Mission: Die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung, Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehvermögens. Alcon setzt durch eine konsequente Entwicklung innovativer Produkte und Technologien neue Standards in der Augenheilkunde, mit dem Ziel Lösungen für unerfüllte therapeutische Bedürfnisse im Bereich der Augenheilkunde weltweit zur Verfügung zu stellen. Alcons Position als globaler Marktführer basiert auf bahnbrechenden Innovationen und Spitzentechnologie. Die Behandlung von Augenerkrankungen und Beschwerden wird damit auf eine neue Ebene gehoben. Als Weltmarktführer im Bereich der Augenheilkunde entwickelt und produziert Alcon innovative Medizinprodukte, um den Anforderungen an die moderne Augenheilkunde gerecht zu werden - unabhängig vom Alter der Patienten. (19.08.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alcon-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Alcon-Aktie (ISIN: CH0432492467, WKN: A2PDXE, Ticker-Symbol: 2U3).Alcon habe die Einführung seiner neuen Silikon-Hydrogel-Tageskontaktlinse PRECISION1 für den Massenmarkt in den USA am 19. September angekündigt. Anfang 2020 solle sie flächendeckend verfügbar sein. Bislang habe Alcon sie nur in Australien und Neuseeland auf den Markt gebracht. In seiner Pressemitteilung habe Alcon angegeben, dass PRECISION1 besser sei als die 1-Day Acuvue Moist von J&J, was nicht sonderlich überrasche, da Acuvue Moist 2006 eingeführt worden sei und auf nicht so innovativen Rohstoffen basiere. Darüber hinaus dürfe ihr Preis nach ersten Zahlen von Australien und Neuseeland deutlich niedriger liegen. Interessant wäre ein Vergleich mit der Clariti 1-Day von Cooper oder der Acuvue TruEye von J&J.Warum komme der Linse PRECISION1 eine so große Bedeutung zu?: Auf dem Tageskontaktlinsenmarkt könne Alcon bislang nicht mit der Konkurrenz mithalten. Das Unternehmen verfüge zum einen über die starke Marke DAILIES TOTAL1 - ein Premiumangebot und somit teuer (häufig höchster Preis zusammen mit der Acuvue Oasys von J&J). Zum anderen habe Alcon die Massenmarktmarke DAILIES AquaComfort Plus im Sortiment - eine eher billige Linse. Allerdings sei auch ihre Qualität nicht die beste, sodass Alcon in der Massenmarktkategorie für Tageslinsen kein konkurrenzfähiges Angebot habe. Diese Kategorie stelle rund 50% der Tageslinsenkategorie (Premium weitere 25%).Angesichts der Unsicherheit über den Turnaround von Alcon bewerte Buchta das Unternehmen mit "reduce". Während sich Surgical bereits positiv entwickle, kämpfe Vision Care weiter mit Schwierigkeiten, und Alcon verliere Marktanteile. Im Geschäft mit Kontaktlinsen spiele PRECISION1 für ein beschleunigtes Wachstum eine entscheidende Rolle, und der Analyst halte das Produkt für wettbewerbsfähig. Die Frage sei, wie sich die Margen steigern lassen und ob sich Kannibalisierungseffekte für DT1 ergeben würden. Aufgrund der starken Position von Alcon im schrumpfenden Markt für Kontaktlinsenpflegemittel beurteile Buchta die Sparte Ocular Health weiter vorsichtig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link