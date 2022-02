Börsenplätze Albemarle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

198,60 EUR -8,10% (17.02.2022, 11:41)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

246,00 USD +1,91% (16.02.2022, 22:00)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol Albemarle-Aktie:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialchemikalien. Die Produkte der Gruppe richten sich in erster Linie an die Erdölraffination, Energiespeicherung, Unterhaltungselektronik, Bau-, Pflanzenschutz-, Automobil-, Lebensmittelsicherheits- und Pharmaindustrie. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Die Lithiumpreise hätten in den vergangenen Monaten deutlich angezogen und neue Allzeithochs erreicht. Für Lithiumproduzenten seien das gute Nachrichten. Entsprechend hoch gewesen seien die Erwartungen. Jetzt melde sich der Lithium-Riese Albemarle zu Wort und dämpfe die Erwartungen. Der Konzern prognostiziere einen Jahresgewinn, der unter den Marktschätzungen liege. Die Aktie knicke nachbörslich rund 11 Prozent ein.Der in Charlotte, North Carolina, ansässige Lithiumproduzent habe für das Gesamtjahr einen Gewinn zwischen 5,65 und 6,65 Dollar pro Aktie prognostiziert, wobei der Mittelwert unter den Schätzungen der Analysten liege. In Anbetracht der Tatsache, dass die Lithium-Spotmärkte in den letzten zwei Monaten sehr stark gewesen seien, hätten die Anleger auf einen möglicherweise großen Gewinnsprung gehofft, der jedoch nicht eingetreten sei, so Aleksey Yefremov, Analyst bei Keybanc Capital Markets."Möglicherweise gab es einen gewissen Optimismus, dass die Vertragspreise, zu denen Albemarle an seine Kunden verkaufte, so schnell steigen würden wie der Spotmarkt", habe Seth Goldstein, Aktienstratege bei Morningstar, gesagt und hinzugefügt, dass mehrjährige Vertragspreise in der Regel Zeit brauchen würden, um aufzuholen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 4,2 bis 4,5 Milliarden Dollar habe über den Erwartungen der Analysten von 4,01 Milliarden Dollar gelegen.Die Ankündigung eines Gewinns von 5,65 bis 6,65 Dollar für das Gesamtjahr seien nüchtern betrachtet keine schlechten Zahlen. Doch Aktien würden aktuell auch bei kleineren Verfehlungen abgestraft. Charttechnisch sei Albemarle mittlerweile mehr als nur angeschlagen.Anleger sollten vor einem Neueinstieg eine Beruhigung abwarten, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Albemarle-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link