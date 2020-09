NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

80,42 USD -15,56% (23.09.2020, 22:10)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Albemarle Corp. (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) unter die Lupe.Lithiumhersteller könnten vor schweren Zeiten stehen. Der US-Elektroautobauer Tesla habe sich im Zuge des "Battery Day" für die Zukunft positioniert und damit die Albemarle-Aktie massiv unter Druck gesetzt. Die Analysten seien sehr skeptisch, was die weitere Kursentwicklung angehe. Kurzfristig könnte es nun in Richtung 200-Tage-Linie gehen. Die Korrektur könnte die Albemarle-Aktie aber sogar bis in den Bereich von 70 USD führen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.09.2020)