Tradegate-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

84,24 EUR +1,84% (15.09.2020, 16:47)



NYSE-Aktienkurs Albemarle-Aktie:

99,74 USD +1,60% (15.09.2020, 16:38)



ISIN Albemarle-Aktie:

US0126531013



WKN Albemarle-Aktie:

890167



Ticker-Symbol Albemarle-Aktie:

AMC



NYSE-Symbol:

ALB



Kurzprofil Albemarle Corporation:



Die Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) ist ein US-Chemiekonzern mit Hauptsitz in Charlotte, N.C., USA. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, New York, NYSE MKT, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Glob. Market, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in den Indices S&P 500 und S&P 400 MidCap gelistet. Mehr unter www.albemarle.com. (15.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Albemarle: Echte Lithium-Knappheit erwartet - Einsteigen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie von Albemarle Corporation (ISIN: US0126531013, WKN: 890167, Ticker-Symbol: AMC, NYSE-Symbol: ALB) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Albemarle sei der größte Lithium-Hersteller der Welt. Die Aktie habe sich seit dem März-Tief wieder deutlich erholt.Der Lithium-Markt sei komplett kollabiert, die Preise seien eingebrochen. Das habe daran gelegen, dass die Nachfrage nach Elektroautos doch nicht so schnell gekommen sei wie erwartet. Aus diesem Grund seien dann Projekte stillgelegt worden. Albemarle habe auch einige Lithium-Projekte geschlossen. Jetzt würden auf dem Lithium-Markt nicht genug neue Projekte angestoßen. Wahrscheinlich in einem Jahr werde es eine echte Lithium-Knappheit geben und darauf sei wohl der Anstieg der Lithium-Aktien zurückzuführen. Heute dürfte ein längerfristiger Anstieg der Lithium-Aktien anfangen. Auf dem aktuellen Niveau könnte man bei der Albemarle-Aktie einsteigen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.09.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Albemarle-Aktie: