Aus regionaler Sicht hätten US-Aktien stärker gelitten als die Märkte in Europa, Großbritannien und Japan. "Wir bevorzugen bereits seit geraumer Zeit Industrieländer außerhalb der USA, da sie günstiger sind und weniger anfällig bei sinkenden Aktienbewertungen", so Brown und erkläre: "Auf Sektorbasis hat Energie, einer der von uns favorisierten Sektoren, wieder seinen Wert als nützlicher Diversifikator im Portfolio bewiesen, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig fallen. Auch jetzt ist der Sektor noch sehr attraktiv."



"Zudem ist der überaus interessante Sektor Healthcare hervorzuheben - neben den großen Investment-Trends in Sektoren, die sich mit den Themen Urbanisierung, Alterung der Gesellschaft und Digitalisierung auseinandersetzen. Aktuell ist es besonders wichtig, das Portfolio nicht allein Benchmark-orientiert aufzustellen, sondern Alpha-Strategien mit aktivem Management in den Vordergrund zu heben," ergänze Beate Meyer.



"Der Ausverkauf an den Märkten ist kein Signal, dass Anleger ein länger anhaltendes Schwächeln des globalen Wachstums einpreisen", sei Brown überzeugt. Die treibende Kraft hinter den Kursrückgängen an den Aktienmärkten sei vielmehr der Anstieg der realen Anleiherenditen in den USA zusammen mit einer Normalisierung der US-Notenbank-Bilanz sowie erwarteten Zinserhöhungen. FED-Chef Jerome Powell habe klar gemacht, dass die Toleranz der Notenbank für weitere Überraschungen durch steigende Inflationszahlen verebbt sei. "Der Markt dürfte daher in den nächsten Wochen sehr stark auf Daten rund ums Thema Inflation reagieren. Erhöhte Marktvolatilität ist zu erwarten", warne Brown.



Zwar sei Demut bei der Bewertung der Inflationsaussichten geboten, Brown bleibe aber äußerst zuversichtlich, dass 2022 das Wirtschaftswachstum über dem Trend liege und die Unternehmensgewinne keinen Grund zur Sorge bereiten würden. Brown: "Wir bleiben bei unserer Positionierung mit Fokus auf Regionen und Sektoren, die von einer überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Aktivität profitieren, auch wenn die geldpolitischen und fiskalischen Anreize dahinschwinden."



Beate Meyer ergänze: "Politische Unsicherheiten bringen die gesamten Märkte zum Schwanken, aber Unternehmen mit guten Bilanzen und Geschäftsideen gehen aus diesen Phasen langfristig gestärkt heraus. 2022 wird ein Jahr der Volatilität, aber genau diese Situation bietet auch interessante Einstiegsmöglichkeiten." (03.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mit den steigenden Anleiherenditen haben die Aktienkurse im neuen Jahr gelitten. "Wir haben allerdings keinen Grund zur Annahme, dass sich die Story der positiven Unternehmensgewinne und des wirtschaftlichen Wachstums für dieses Jahr abgeschwächt hat", sagt Evan Brown, Head of Multi Asset Strategy bei UBS Asset Management.Er sehe keinen Anlass, Risiken in den Portfolios herunterzufahren. Im Gegenteil: In einigen Portfolios sei das Risiko während des Kurseinbruchs sogar vorsichtig erhöht worden.Das Umfeld stimme weiterhin: Kennziffern für die Fertigungsaktivität hätten zuletzt positiv überrascht. Vieles deute zudem darauf hin, dass China seine Geld- und Fiskalpolitik lockere, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Aktienbewertungen in Europa und Japan seien jetzt günstiger als vor der Pandemie. Alle Indikatoren für eine gedrückte Anlegerstimmung hätten ein Niveau erreicht, das eine bevorstehende Erholung andeute.