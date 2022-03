Auch die Dividendenpolitik dürfte den Anlegern gefallen. Comet wolle mit 3,50 Franken je Aktie deutlich mehr an Dividende ausschütten als noch die 1,30 Franken im vergangenen Jahr.



Comet und Medartis seien jeweils Bestandteil des Aktionär Schweiz Index. Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden Nestlé, Novartis und Roche, die drei größten Werte in der Alpenrepublik, für Stabilität und Sicherheit sorgen. Kleinere Wachstumsperlen wie etwa Comet und Medartis würden den zusätzlichen Boost bringen.



Der Aktionär Schweiz Index besteche durch mehrere Pro-Argumente: Der handverlesene Aktienkorb verteile zum einen das Risiko auf mehrere Schultern und erweise sich zum anderen gerade in diesen Kriegszeiten als tendenziell "sicherer Hafen". Der Index habe nämlich in den vergangenen beiden Wochen nur rund drei Prozent verloren - ein Zeichen relativer Stärke. Zur Einordnung: Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe in diesem Zeitraum mehr als 15 Prozent abgegeben.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (07.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medartis ist im vergangenen Jahr dank einer anhaltend hohen Nachfrage in allen Regionen signifikant gewachsen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Medizinal-Techniker habe seine Umsätze um rund ein Viertel auf 160 Millionen Schweizer Franken (CHF) verbessert. Der Betriebsgewinn sei gar von 3,1 Millionen Franken auf 11,1 Millionen Franken vervielfacht worden. Unter dem Strich seien 6,9 Millionen Franken hängen geblieben. Im Vorjahr habe noch Miese in Höhe von 0,9 Millionen Franken zu Buche gestanden. Für 2022 rechne Medartis mit einem Umsatzwachstum von 20 Prozent.Auch Comet habe ein glänzendes Jahr 2021 hingelegt. Das Schweizer Industrieunternehmen habe im Berichtszeitraum mit 513,7 Millionen Franken 30 Prozent mehr als im Vorjahr erlöst. Der Gewinn sei dabei von 27,7 Millionen auf 64,4 Franken mehr als verdoppelt worden und damit mehr als von Analysten erwartet. Die Schweizer hätten vor allem von der starken Nachfrage innerhalb der Halbleiterindustrie profitiert.