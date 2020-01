Dow Jones -0,09%, S&P 500 +0,11%, NASDAQ Comp. +0,20%.



Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4) trotz guter Zahlen 5,06% im Minus; CEO Schnitzer habe vor weiteren Rechtsstreitigkeiten gewarnt. Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062) trotz Erhöhung der Prognosen 0,46% schwächer.



Nikkei 225 vor dem Wochenende leicht erholt bei 23.827 Punkten (+0,13%).



Die australische HOCHTIEF-Tochter Cimic (ISIN: AU000000CIM7, WKN: A14SB9) gebe das Geschäft im Nahen Osten auf und trenne sich von ihrer Minderheitsbeteiligung am Bauunternehmen BIC Contracting. Die sich aus dieser Transaktion ergebenden finanziellen Belastungen würden auch das Ergebnis von Hochtief beeinflussen. HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000) werde im Abschluss für 2019 daher eine einmalige Ergebnisbelastung nach Steuern u. Minderheiten in Höhe von 800 Mio. EUR ausweisen.



Der Chiphersteller STMicroelectronics (ISIN: NL0000226223, WKN: 893438) sei in Q4 gut vorangekommen und habe den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,0% auf 2,754 Mrd. USD gesteigert. Gegenüber dem Vorquartal habe das Plus bei 7,9% gelegen. Für das angelaufene 1. Quartal gebe man sich weniger optimistisch und rechne mit Erlösen von nur noch 2,36 Mrd. USD, was einem Rückgang um 14% ggü. Q4 entspreche.



Nach einem guten Weihnachtsgeschäft habe Procter & Gamble die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) erhöht und erwarte nun ein organisches Umsatzplus von 4 bis 5% (bisher: 3 bis 5%) und ein Plus beim Kerngewinn je Aktie von 8 bis 11% (bisher: 5 bis 10%). In Q2 seien die Erlöse um 5% auf 18,24 Mrd. USD geklettert, der Gewinn habe 3,72 (3,19) Mrd. USD erreicht.



Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654) habe in Q4 Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, habe aber dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bei einem um 10% auf 3,35 Mrd. USD verminderten Umsatz habe der Chip-Konzern einen Überschuss von 1,07 Mrd. USD (-14%) erzielt. Texas Instruments sehe eine allmähliche Stabilisierung des Geschäfts mit Chips und rechne in Q1 mit Erlösen von 3,12 bis 3,38 Mrd. USD. (24.01.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag schwächer, so die Analysten der Nord LB.Die Angst vor negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft durch das Coronavirus sei unter den Anlegern umgegangen.DAX -0,94%, MDAX -0,95%, TecDAX -0,30%.Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206) hätten an der DAX-Spitze 4,22% vorgelegt, Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) am Ende des Leitindex um 3,44% tiefer. Hier habe es einen negativen Analystenkommentar gegeben.