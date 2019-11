Zahlreiche Preisvergleichsportale hätten bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde gegen die Ausnutzung der marktbeherrschenden Stellung durch Google, der Tochter des US-Konzerns Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), eingereicht. Die Alphabet-Aktie sei gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.



In der Hoffnung auf eine Erholung am Zuckermarkt seien Südzucker-Papiere (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) im Xetra-Handel um 8,1% geklettert.



Die Übernahme durch E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) sorge für eine Reduzierung der Gewinnerwartungen bei innogy (ISIN DE000A2AADD2/ WKN A2AADD) für das laufende Geschäftsjahr. Grund hierfür seien strukturelle Effekte in der Berichterstattung. Die innogy-Aktie habe nahezu unverändert (-0,2%) geschlossen. E.ON präsentiere heute die Zahlen zum jüngsten Quartal. Analysten würden bei Umsatz und operativem Ergebnis deutliche Zuwächse erwarten. (29.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) gab in den Tarifverhandlungen mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO nach und ließ die Forderung nach einer konzernweiten Friedenspflicht als Voraussetzung für den Beginn des Schlichtungsprozesses fallen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aktie habe 0,5% verloren. Die neue Strategie des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica (ISIN ES0178430E18/ WKN 850775) solle zusätzliche Einnahmen in Höhe von EUR 2 Mrd. bis 2020 generieren. Die Pläne, die unter anderem eine Fokussierung auf nur noch vier Kernmärkte vorsähen, seien bei den Investoren gut angekommen und hätten der Aktie zu einem Plus von 1,2% verholfen.