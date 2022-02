Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,0% konsolidiert. Er habe bei 34.738 Punkten geschlossen. Zinserhöhungsängste, ausgelöst durch die höchste Inflationsrate seit 1982 in Höhe von 7,5% auf 1-Jahressicht und der Ukraine-Konflikt hätten belastet. Gegen den Trend positiv habe sich der Russell 2000 mit einem Plus von 1,4% entwickelt. Hier sei die Vielzahl der kleineren Unternehmen enthalten, die nicht zu den großen Qualitätstiteln gehören würden. Eine relative Stabilität dieser Titel dürfe als vorsichtig positives Zeichen interpretiert werden. Auch die Sektoren Energie (+1,8%) und Rohstoffe (+1,1%) hätten sich positiv entwickelt. Aufgrund des schwachen Wochenausklangs sei der Dow Jones wieder unter die wichtige 200-Tage-Linie (aktuell bei 35.075 Punkten) gerutscht. Eine Rückeroberung dieser Linie sei elementar, um weiterhin optimistisch für die US-Börsen bleiben zu können. Diese Woche sollte sich noch als holprig erweisen, sprich die Marktteilnehmer sollten sich zumindest auf einen schwierigen Wochenauftakt einstellen.



Wichtig wäre aus Sicht der Analysten, dass die US-Börsen und damit auch der Dow Jones in dieser Zeit nicht zu viel Boden preisgeben würden, sondern relative Stärke zeigen würden. Im weiteren Verlauf würden die Analysten davon ausgehen, dass der Dow Jones einen erneuten Anlauf auf die 200-Tage-Linie unternehmen werde und im Normalfall auch überwinden können werde. Ihr Worst-Case-Szenario wäre ein Abgleiten bis in den Bereich von 33.000 Punkten. Diese Unterstützung habe bisher gehalten und die Marktcharakteristik signalisiere den Analysten, dass sie auch dieses Mal halten sollte. Nach wie vor müsse man festhalten, dass der Dow Jones in letzter Zeit zu wenig aus dem unterstützenden Marktumfeld gemacht habe, was als potenzielles Warnsignal zu interpretieren sei.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 165,56%-Punkten. Der Ausverkauf am europäischen Rentenmarkt habe sich mit den steigenden Risikoprämien am Aktienmarkt etwas verlangsamt. Vor allem Bundesanleihen dürften von der Suche nach Sicherheit profitieren. Auf der anderen Seite hätten zuletzt Papiere aus der europäischen Peripherie unter Druck gestanden, da am Geldmarkt mit zwei Zinserhöhungen durch die EZB im Jahr 2022 gerechnet werde. Das Rentenmarktumfeld bleibe weiterhin schwierig. Technische Gegenbewegungen, wie aktuell zu sehen, seien einzukalkulieren, dies ändere allerdings nichts am intakten Abwärtstrend.



Steigende Risikoprämien an den Aktien- und Rohstoffmärkten dürften die Anleger zur Flucht in sichere Häfen, wie Bundesanleihen, treiben. Aktuell scheine es wichtiger denn je bei der Aktienauswahl auf Qualität zu achten. Auch Valueaktien sollten profitieren. (14.02.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte in der letzten Woche um 325 Punkte oder 2,15% zulegen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allerdings würden damit die positiven Nachrichten enden. Erneut aufkommende Inflations- und Zinsängste sowie die sich zuspitzende Lage in der Ukraine würden in der heutigen Eröffnung für massive Abgaben sorgen. Damit folge der DAX den negativen Vorgaben der Wall Street sowie deren aus Asien. Sollte Russland in die Ukraine einmarschieren, würden die Risikoprämien an den Aktienmärkten weiter anziehen und zugleich würden die Preise für Energie und Getreide weiter steigen. Auch wäre damit zu rechnen, dass die Anleger vermehrt in Staatsanleihen umschichten würden. Nachdem der DAX in der heutigen Eröffnung um gut 400 Punkte gegenüber seinem Freitagsschlusskurs abgebe, dürfte der Druck nach unten zunehmen. Ein Test des Supports bei 15.000 Punkten sei denkbar. Kurse darunter würden das Tief vom 24.01. bei 14.953 Punkten ins Blickfeld rücken lassen. Weitere Abgaben bis 14.815 Punkten würden für den Fall drohen, dass die vorgenannte Marke nicht halten sollte. Kurse darunter würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank als sehr negativ interpretieren. Dies könnte den DAX bis in die Regionen 13.700/13.800 Punkte fallen lassen. Auf der Oberseite könnte der DAX im Tagesverlauf die neue Widerstandszone 15.268/15.315 Punkten anvisieren.