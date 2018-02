Paris (www.aktiencheck.de) - Der vergangene Montag wird in die Geschichtsbücher eingehen: Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) stürzte um 1.175 Punkte ab - so viel wie nie zuvor an einem einzigen Tag, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Panik sei wie so oft der falsche Ratgeber - auch wenn der Blick in die Finanzgeschichte zeige‚ dass die mögliche Erholung nicht das Ende der Durststrecke sein müsse. Seit Ende der 1960er-Jahre habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - außer 2017 - mindestens einmal pro Jahr korrigiert. Im Schnitt habe der Index um rund 13 Prozent nachgegeben, der Mittelwert für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit rund 17 Prozent noch etwas höher. Sollten die Märkte tatsächlich noch einmal zurückkommen‚ habe das auch sein Gutes: Wer dann die Hand aufhalte‚ sollte sich eher früher als später über steigende Kurse freuen können. An Aktien führe nämlich nach wie vor kein Weg vorbei. Crashkurse seien Kaufkurse - auch wenn der Weg nach oben künftig steiniger werden dürfte. Denn die Zinswende werde so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Ende Januar habe die Rendite der zehn-, fünf- und zweijährigen US-Bonds erstmals seit Mitte 2008 wieder über der Dividendenrendite des S&P 500 von knapp zwei Prozent gelegen.Es sei der Tribut an die überaus positive Entwicklung der Weltkonjunktur‚ die so gut laufe wie seit sieben Jahren nicht mehr: Während Optimisten das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal auf 5,4 Prozent veranschlagen würden‚ habe sich selbst das lange kriselnde Europa jenseits der 3-Prozent-Marke etabliert. Der einzige Wermutstropfen: Steigende Zinsen würden den fundamentalen Bewertungsspielraum für Aktien begrenzen‚ weil Dividendenpapiere relativ betrachtet gegenüber Festverzinslichen an Attraktivität verliere. (09.02.2018/ac/a/m)