Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) beförderte im abgelaufenen Jahr um 18,6% mehr Fluggäste (rund 130 Mio.) als im Vorjahreszeitraum und ließ damit den irischen Billigflieger Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) (rund 128 Mio.) hinter sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In den Schlagzeilen sei zuletzt immer wieder Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC) zu finden gewesen. Zum einen mit dem Verkauf seiner US-Süßwarensparte, wo Ferrero neben noch weiteren Konkurrenten als Kauffavorit gelte. Umgekehrt zeige der Lebensmittelkonzern Interesse an der Consumer Health-Sparte der deutschen Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990). Nestlé strebe einen stärkeren Ausbau seines Gesundheitsgeschäfts an und wäre bereit, rund EUR 4,2 Mrd. zu bezahlen.Die japanischen Autobauer Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510) und Mazda (ISIN: JP3868400007, WKN: 854131) würden für USD 1,6 Mrd. ein neues Werk in den USA bauen, wo ab 2021 jährlich 300.000 Fahrzeuge produziert werden sollten. Der Schweizer Luxusgüterhersteller Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV) sei zwar im dritten Geschäftsquartal langsamer gewachsen, habe aber dennoch mit einem Umsatz in Höhe von USD 3,12 Mrd. den Analystenerwartungen gerecht werden können.