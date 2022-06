Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es zu Kursverlusten gekommen, wofür Zins- und Inflationssorgen verantwortlich gemacht worden sind, so die Analysten der Helaba.Auch Konjunkturängste hätten die Stimmung zeitweise getrübt, nachdem Deutschland im April einen unerwartet deutlichen Auftragsrückgang gemeldet habe. Die Vorgaben für die heute anstehende Industrieproduktion seien zwar per saldo noch immer freundlich, eine positive Überraschung zeichne sich aber nicht mehr ab. Gewinne an der Wall Street und zumeist freundliche Aktienmärkte in Fernost hätten zu einem Anstieg des DAX-Future beigetragen.Zudem sei unter technischen Gesichtspunkten positiv hervorzuheben, dass sich der DAX oberhalb der 100-Tagelinie gehalten habe, die heute bei 14.446 Punkten verlaufe. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei intakt. Die Unterstützungslinie befinde sich bei 14.280. Zuvor stelle das Tief von Anfang Juni bei 14.329 eine wichtige Haltemarke dar. Widerstände würden die Analysten bei 14.709 und am markanten Hoch von Ende März bei 14.925 lokalisieren. (08.06.2022/ac/a/m)