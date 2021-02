Dieses Mal scheinen viele Marktteilnehmer die äußerst ungewöhnlichen Bewegungen der letzten Woche schnell ad acta legen zu wollen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Marko Behring gehöre nicht dazu: "Wir halten die jüngst beobachtete Entwicklung für ein erstes deutliches Warnsignal. Die privaten Trader haben die lückenhaften Risikomanagement- und Bewertungssysteme einiger Hedgefonds als Luftnummern entlarvt." Die Ereignisse würden für ihn aber auch noch etwas anderes zeigen: "Digitale Plattformen wie Reddit haben dazu beigetragen, dass Kleinanleger erhebliche Marktmacht ausüben können." Dies führe bei Aktien wie GameStop zu Kurssprüngen, die an den Neuen Markt und das Jahr 1999 erinnern würden.



Schief liegende Hedgefonds und ein dynamisch wachsendes Interesse neuer Kleinanleger seien für Marko Behring Anzeichen für die Spätphase eines Börsenzyklus. Er sehe jedoch keinen Crash am Horizont: "Temporäre Überhitzung ja, veritabler Börsencrash nein. Wir erwarten, dass sich die Phasen der Übertreibung unter Schwankungen über einen längeren Seitwärtslauf abbauen werden."



So dürfe nicht vergessen werden, dass mittlerweile nicht mehr nur die Zentralbanken aus allen Rohren feuerten, sondern auch die Staaten selbst. Noch unter der Trump Administration sei in den USA zum Jahreswechsel ein 900 Mrd. US-Dollar schweres Konjunkturpaket verabschiedet worden. Biden habe kurz darauf ein noch größeres Programm angekündigt: 1,9 Bill. US-Dollar zur Unterstützung der Konjunktur. Für Marko Behring bedeute das: "Die Staaten setzen nun das fort, was die Zentralbanken begonnen haben. Die fiskalpolitischen Maßnahmen erreichen die Realwirtschaft allerdings direkter als die Maßnahmen der Zentralbanken."



Was bedeute das für die Depots der Anleger? Die konjunkturelle Erholung und die angekündigten Hilfspakete sollten die Dividenden wieder in Richtung der Vorkrisenniveaus bewegen. Die ohnehin schon sehr hohen Aktienkurse dagegen könnten irgendwann beginnen, sich seitwärts zu entwickeln - auch länger. Trotz Pandemie und Konjunkturschwäche hätten die Börsen letztes Jahr sehr gut performt. "Es schadet nicht, wenn man nun ein weniger starkes Jahr einplant und sich wieder stärker auf Dividenden konzentriert als auf Kurssteigerungen", empfehle Behring. Die richtige Auswahl der Einzeltitel werde also wieder wichtiger, denn mit Unternehmenswerten, die regelmäßig an ihre Aktionäre ausschütten würden, könne auch eine längere Seitwärtsphase kommen. (03.02.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Implosion am Aktienmarkt ist ausgeblieben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Melvin Capital, der Hedgefonds, der mit hohen Positionen gegen die Aktie von GameStop (ISIN US36467W1099/ WKN A0HGDX) gewettet habe, habe aufgrund der konzertierten Kaufwellen privater Trader im Januar einen Monatsverlust von 53% hinnehmen müssen. Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: "In der Vergangenheit haben die Schieflagen von Hedgefonds oft Schockwellen an den Märkten ausgelöst. Das ist jetzt nicht der Fall."