Genf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Rückgang der Marktperformance von 22 Prozent war das erste Quartal 2020 das fünftschlechteste seit dem Zweiten Weltkrieg, so Didier Rabattu, Head of Equities bei Lombard Odier Investment Managers.



Erwähnenswert sei jedoch, dass auf vergleichbare Abschwünge in den Jahren 1974, 1990, 2002 und 2008 zwei Quartale später einige der stärksten Aufschwünge gefolgt seien, in der Regel gefolgt von einem mehrjährigen Wachstum. Vor diesem Hintergrund würden die Experten glauben, dass jetzt ein günstiger Zeitpunkt sei, Kaufgelegenheiten zu suchen und zusätzlich die Liquiditätsrisiken der Unternehmen, in die man investiere, zu beobachten.



Während sich die Experten weiterhin auf ihre Investmentprinzipien, die Nachhaltigkeit von Finanzmodellen, Geschäftsmodellen und -praktiken, fokussieren würden, konzentriere sich ihr Aktien-Research darauf, Marktanomalien zu identifizieren. Sie würden nach Unternehmen suchen, die nicht beeinträchtigt seien, sich erholen und gestärkt aus den gegenwärtigen Turbulenzen hervorgehen sollten. Des Weiteren würden die Experten versuchen, Unternehmen zu identifizieren, die vom Aktienmarkt zu Unrecht außer Acht gelassen würden, sowohl in den am stärksten von COVID-19 betroffenen Branchen als auch in Sektoren, die sich statistisch betrachtet schnell erholen sollten. (29.04.2020/ac/a/m)



