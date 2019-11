Der im TecDAX notierte Aachener Anlagenbauer AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ) habe seine Jahresprognose in der zweiten Oktoberhälfte gesenkt. Sinkende Chip-Preise hätten auch Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823) zu schaffen gemacht und hätten zu einer Gewinnwarnung gezwungen. Ebenso habe SLM Solution (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133) die Erwartungen zurückschrauben müssen. Die Liste ließe sich fortsetzen.



Bereits zu Beginn der Q2-Berichtsaison hätten der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11), Autobauer Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000), der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500), der Maschinenbauer Aumann (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0) und die Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT) ihre Gewinn-Erwartungen für 2019 zurückgeschraubt. Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993) sei gefolgt, ebenso Hexagon (ISIN: NO0003067902, WKN: 904953), GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3), das Traditionsunternehmen Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723) und der Nutzfahrzeug- und Trailer-Zulieferer SAF-HOLLAND (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70). Sogar Beate Uhse (ISIN: DE0007551400, WKN: 755140)! Bei Pfeiffer Vaccum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660) habe der Umsatzrückgang 2019 bereits zwei Gewinnwarnungen verursacht. Die Probleme bei OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400) seien bekannt. Die prominentesten Gewinnwarnungen seien von Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) und SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460) gekommen.



Einer Studie von EY zufolge, seien die meisten Ergebniswarnungen aus dem Automobilsektor gekommen. Fünf der zwölf an der Börse gelisteten Autokonzerne bzw. -zulieferer hätten ihre Ausblicke nach unten revidieren müssen. Beim Daimler-Konzern habe 2019 eine Gewinnwarnung die nächste gejagt. Es seien vor allem die hausgemachten Probleme. Audi, Daimler, Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900) - alle würden von der kriselnden deutschen Automobilwirtschaft reden, aber beim größten französischen Autobauer sehe es noch schlimmer aus: In der letzten Oktober-Woche habe der französische Konzern Renault die Märkte mit der zweiten Gewinnwarnung in diesem Jahr die Anleger verschreckt. Angeblich sei der unerwartet starke Rückgang der Verkäufe an Daimler und Nissan für die Prognosesenkung verantwortlich. Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Abrufe der Partner bald wieder steigen würden. Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113) halte daher nach anderen Käufern Ausschau.



Von den 308 im Prime Standard gelisteten Unternehmen hätten insgesamt 54 Gewinn- oder Umsatzwarnungen herausgegeben, eine Erhöhung um 38% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und so viele wie nie zuvor. Sowohl im DAX wie auch im MDAX und SDAX habe die Zahl der Ergebniswarnungen auf Rekordniveau gelegen. Auffallend sei nach Ansicht von EY zudem, dass Großkonzerne die konjunkturelle Entwicklung stärker zu spüren bekommen würden als kleinere Unternehmen. Lediglich 4% Prozent der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden Euro hätten ihre Prognosen angehoben. Bei kleineren Unternehmen (höchstens 250 Millionen Euro Umsatz) seien es hingegen 23% gewesen.



Da der Mangel an positiven Impulsen anhalte, würden gegenwärtig manche Gewinnschätzungen (auch diejenigen einiger Analysten) schlichtweg zu hoch erscheinen. Die Zahl der Gewinnwarnungen habe bereits im ersten Halbjahr 2019 einen Höchststand erreicht, und die Tendenz sei ernüchternd, weil die Gewinnwarnungen in der laufenden Q3-Berichtsaison zugenommen hätten. Natürlich spiele die abnehmende konjunkturelle Dynamik eine entscheidende Rolle, sie führe zu Gewinnrevisionen und Prognoseanpassungen der Unternehmen, die sich sicher auch noch im kommenden Jahr 2020 fortsetzen würden. (11.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In einer Hinsicht ist am Kapitalmarkt 2019 auf jeden Fall ein Rekordjahr: Nie zuvor gab es mehr Gewinnwarnungen der börsennotierten Unternehmen, so die Analysten der Nord LB.Ein Beispiel habe die Börsenzeitung Ende Oktober kommentiert: "Mit dem größten Tagesverlust seit 1991 haben Anleger die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737) abgestraft, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognosen für dieses und nächstes Jahr kassiert hat. Um die Liquidität zu schonen und die "Investitionskraft zu sichern", streiche der finnische Telekomausrüster außerdem die Dividende. Die Aktie sei daraufhin um mehr als 24% auf ein neues 52-Wochen-Tief von 3,55 Euro eingebrochen.Anfang Oktober habe Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) die Marktteilnehmer mit einer Gewinnwarnung für das dritte Quartal 2019 überrascht, obgleich das Ölgeschäft laufe wie geschmiert. Wegen des schwachen Solarmarkts habe Mitte Oktober auch Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888) seine Jahresziele kassiert und sich ein Sparprogramm verordnet - so etwas komme bei Investoren sogar gut an! Mit der zweiten Gewinnwarnung seit dem Sommer habe aktuell der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520) aufgewartet, Grund seien Probleme im Geschäft mit der Holzverarbeitung wegen der schwächelnden Möbelindustrie. Trotz Umsatzsteigerung und verbessertem EBITDA habe Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602) im Oktober eine Gewinnwarnung herausgegeben.