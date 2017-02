Wien (www.aktiencheck.de) - Zu den größten Verlieren am gestrigen Handelstag zählte der US-Autokonzern General Motors, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Trotz operativen Gewinns auf Rekordniveau im vierten Quartal habe die Aktie rund 4,7% verloren. Wachsende Lager, gestiegene Kosten für Rabattaktionen sowie ein am Zenit befindlicher US-Automarkt hätten für einen trüben Ausblick für 2017 gesorgt. Einen Tagesverlust von 10,8% hätten die Aktien von Michael Kors hinnehmen müssen. Der Modekonzern habe mit seinen Drittquartalszahlen enttäuscht. Gap hingegen habe sich optimistisch zur Gewinnentwicklung geäußert, doch die Aktie sei nach Gewinnen 1 Prozent ins Minus gedreht.



Nach Börseschluss hätten auch die beiden Schwergewichte Walt Disney und Mondelez ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal gebracht. Dabei hätten beide Konzerne die Markterwartungen verfehlt. Bei Walt Disney hätten sich allen voran gesunkene Einnahmen beim Sportsender ESPN bemerkbar gemacht. Die Konzernspitze von Mondelez habe neben der USD-Stärke auch spürbare wirtschaftliche Störungen und politische Unsicherheiten für das Ergebnis verantwortlich gemacht. Beide Aktien hätten nachbörslich Verluste verbucht. (08.02.2017/ac/a/m)







