Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) gewannen am Freitag 4,3%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) habe am Sonntag mitgeteilt, die Übernahmevereinbarung mit dem auf Generika spezialisierten US-Konzern Akorn (ISIN: US0097281069, WKN: 888920) zu kündigen, da dieser mehrere Vollzugsvoraussetzungen für die Transaktion nicht erfüllt habe. Es seien schwerwiegende Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde zur Datenintegrität bei Akorn genannt worden, die während der von Fresenius eingeleiteten Untersuchung gefunden worden seien. Eine von Fresenius angebotene Fristverlängerung zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen habe Akorn abgelehnt.UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH) habe nach Zahlen von heute Morgen in Q1 vor Steuern mehr verdient als erwartet. (23.04.2018/ac/a/m)