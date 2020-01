Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag nach einem Test der Cluster-Unterstützung bei 13.160 Zählern nach oben drehte, gelang es am Mittwoch nur temporär, die Erholungsbewegung auszubauen, berichten die Analysten der Helaba.Entsprechend werde der DAX heute schwächer in den Handel starten und die Risikoaversion wieder zunehmen. Darüber hinaus stünden die Geschäftszahlen von der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) im Fokus. Der Konzernumbau habe bei dem Geldhaus im vergangenen Jahr einen Nettoverlust in Höhe von 5,7 Mrd. Euro verursacht. Das Geschäft der Kernbank habe sich in 2019 stabilisiert, habe es geheißen. In den USA würden weiteren Geschäftsberichte präsentiert.Nachdem der DAX am 27. Januar unter das Fibonacci-Level bei 13.352 abgerutscht sei, seien in der Folge die weiteren Marken bei 13.263 und 13.174 Zählern "abgearbeitet" worden. Erstgenannte Marke habe sich gestern als markanter Widerstand erwiesen. Immerhin sei es dem deutschen Leitindex gelungen, sich oberhalb der 55-Tagelinie (13.278) Zählern zu etablieren. Damit bleibe der mittelfristige Aufwärtstrend zunächst intakt. Anzumerken sei jedoch, dass der genannte Durchschnitt lediglich um vier Punkte pro Tag ansteige und heute drohe erneut durchbrochen zu werden. Dies hätte auch Auswirkungen auf die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten. Aktuell würden bereits 46 Prozent der Anteilsscheine unter dem genannten Durchschnitt notieren. Widerstände auf der Oberseite würden sich heute bei 13.262, 13.303, 13.337 und 13.343 Zählern finden. Auf der Unterseite würden die Marken von 13.215, 13.203, 13.174, 13.160/13.156 und 13.108 als Unterstützung wirken. (30.01.2020/ac/a/m)