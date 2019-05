Das Softwareunternehmen Autodesk (ISIN US0527691069/ WKN 869964) habe mit seinen Geschäftszahlen für das Q1 enttäuscht. Der Umsatz habe kräftig zugelegt und der Quartalsverlust habe sich verringert, bei beiden Kennziffern hätten Analysten aber mehr erwartet. Der Aktienkurs habe 4,9% verloren.



Für die Aktie von Foot Locker (ISIN US3448491049/ WKN 877539) sei es um 16% bergab gegangen. Der Sportartikel-Händler habe seine Gewinnprognose gesenkt und rechne für das laufende Jahr nur noch mit einem Wachstum beim Gewinn je Aktie im hohen einstelligen Bereich nach einem bislang erwarteten zweistelligen Wachstum.



Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) berate Medienberichten zufolge mit Fiat-Chrysler (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) über eine engere Zusammenarbeit. Bei den Gesprächen über eine "umfassende" Zusammenarbeit könne es auch um eine "Zusammenlegung" von großen Teilen der Produktion beider Konzerne gehen, womit der weltweit größte Autobauer entstehen würde. Renault und Fiat-Chrysler hätten keine Stellungnahme zu den Berichten abgegeben. (27.05.2019/ac/a/m)







Das Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise habe in Q2 den Gewinn gesteigert und den Ausblick angehoben. Der PC- und Druckerhersteller HP habe in Q2 besser abgeschnitten als erwartet, auch wenn der Umsatz stagniert habe und das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sei.