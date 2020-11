Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA erholten sich gestern die Technologiewerte wieder, nachdem sie die Tage zuvor Kursverluste verzeichneten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Höhepunkt der Unternehmensberichtsaison in den USA sei mittlerweile vorüber, nur wenige Unternehmen seien noch mit den Quartalsergebnissen ausständig. So habe Uber-Konkurrent Lyft (ISIN US55087P1049/ WKN A2PE38) von den Lockerungen der Bewegungsbeschränkungen profitiert und im dritten Quartal sowohl den Umsatz und auch die Kundenanzahl steigern können. Die Lyft-Aktie habe 1,0% im Plus geschlossen, nachdem sie untertags über 8% höher notiert habe. Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG) hingegen habe 1,6% verloren.In Europa stünden hingegen noch die Quartalsergebnisse im Fokus. E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) habe angesichts der Corona-Krise weniger verdient, aber den Ausblick bestätigen können. Die Papiere des Energieanbieters hätten 1,1% höher notiert. Der deutsche Automobilzulieferer Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) rechne in diesem Jahr mit einem geringeren Umsatz und einem deutlichen Margenrückgang. Die Aktie habe 0,8% nachgegeben. Der italienische Medienkonzern Mediaset (ISIN IT0001063210/ WKN 901402) sei überraschend in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie habe 5,5% gewonnen. Die niederländische Bank ABN AMRO (ISIN NL0011540547/ WKN A143G0) dürfte heuer die Schätzungen nicht erreichen. Ihre Papiere 5,6% verloren. (12.11.2020/ac/a/m)